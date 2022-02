LIVE Atletica, Lievin 2022 in DIRETTA: 6?50 e terza vittoria di fila per Marcell Jacobs! (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.34 Charleston l’ha messo alla prova: l’americano sigla un ottimo 6.52, il suo record personale. 21.33 6?50 PER Marcell Jacobs! Ancora partenza non semplice, poi grandissima progressione e altra vittoria! 21.32 COMINCIA LA FINALE DEI 60 METRI MASCHILI! 21.30 Corsia 1 per Safo-Antwi, corsia 2 Hall, corsia 3 Baker, corsia 4 Omanyala, corsia 5 Jacobs, corsia 6 Vicaut, corsia 7 Charleston e corsia 8 Cissé. 21.29 Ma è tempo di finale dei 60 metri maschili! C’è Lamont Marcell Jacobs in corsia 5! 21.27 In testa alla gara del lungo femminile c’è la spagnola Diame che ha siglato il suo personale a 6.64. 21.26 Apre con 6.58 Rojas nel salto in lungo: ottimo inizio per la venezuelana. 21.24 4.65 per la cinese Xu nell’asta: è record personale. 21.22 La ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.34 Charleston l’ha messo alla prova: l’americano sigla un ottimo 6.52, il suo record personale. 21.33 6?50 PERAncora partenza non semplice, poi grandissima progressione e altra! 21.32 COMINCIA LA FINALE DEI 60 METRI MASCHILI! 21.30 Corsia 1 per Safo-Antwi, corsia 2 Hall, corsia 3 Baker, corsia 4 Omanyala, corsia 5 Jacobs, corsia 6 Vicaut, corsia 7 Charleston e corsia 8 Cissé. 21.29 Ma è tempo di finale dei 60 metri maschili! C’è LamontJacobs in corsia 5! 21.27 In testa alla gara del lungo femminile c’è la spagnola Diame che ha siglato il suo personale a 6.64. 21.26 Apre con 6.58 Rojas nel salto in lungo: ottimo inizio per la venezuelana. 21.24 4.65 per la cinese Xu nell’asta: è record personale. 21.22 La ...

Advertising

infoitsport : LIVE Atletica, Lievin 2022 in DIRETTA: 6'53 di Marcell Jacobs in batteria! Finale alle 21.30 - andreastoolbox : Jacobs, miglior tempo in batteria nei 60 a Lievin. Finale alle 21.30 live su Sky | Sky Sport - sportli26181512 : Jacobs, miglior tempo in batteria nei 60 a Lievin. Finale alle 21.30 live su Sky: Il campione olimpico dei 100 metr… - zazoomblog : LIVE Atletica Lievin 2022 in DIRETTA: alle 20.00 la batteria dei 60 metri di Marcell Jacobs! - #Atletica #Lievin… - SkySport : Jacobs contro Baker, super sfida nei 60 a Lievin. Stasera il meeting LIVE su Sky ? Appuntamento live su Sky Sport A… -