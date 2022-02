Lazio | retroscena di mercato per Zaccagni | a un passo da un altro club

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Mattiaè una delle note più liete della prima parte di stagione della. Il giocatore, arrivato sul gong didal Verona, ha scalato le gerarchie della squadra di Sarri, convincendo tutti a suon di gol e assist. Oggi il suo agente, Fausto Pari, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha svelato undi, spiegando comesi sia trovato a undal passaggio al Napoli. “Mi sarebbe piaciuto moltissimo vederlo in maglia azzurra, anche perché ci ho giocato e so cosa significa quella maglia e quella piazza per ogni calciatore. Adesso sta bene alla, si è ripreso dopo alcuni problemi fisici e sta dimostrando il suo grande valore. Posso dire che avevamo tutti gli accordi, a gennaio scorso per portarlo in estate ...