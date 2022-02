GP-Australia: il programma evento della Motorsport (Di venerdì 18 febbraio 2022) È stato rivelato il programma completo della pista per il Gran Premio di Australia 2022 all’Albert Park. Dopo due anni di assenza il GP-Australia è pronto ad aprire le porte sia alla F1 che al pubblico. Il Ceo dell’evento di Melbourne ha assicurato un lavoro minuzioso per quanto riguarda la sicurezza, come riportato da FormulaPassion.it. Dopo il caso Djokovic, l’evento del Circus accoglierà infatti solo persone vaccinate, giocando soprattutto sulla certezza di ampi spazi all’aperto. Si preannuncia quindi un tracciato divertente che però può essere ostico per i piloti. Imola 2022: il Gran Premio sarà senza restrizioni GP-Australia: tutte le novità L’azione in pista si svolgerà all’interno dei quattro giorni sul nuovo layout dell’Albert Park, con le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 febbraio 2022) È stato rivelato ilcompletopista per il Gran Premio di2022 all’Albert Park. Dopo due anni di assenza il GP-è pronto ad aprire le porte sia alla F1 che al pubblico. Il Ceo dell’di Melbourne ha assicurato un lavoro minuzioso per quanto riguarda la sicurezza, come riportato da FormulaPassion.it. Dopo il caso Djokovic, l’del Circus accoglierà infatti solo persone vaccinate, giocando soprattutto sulla certezza di ampi spazi all’aperto. Si preannuncia quindi un tracciato divertente che però può essere ostico per i piloti. Imola 2022: il Gran Premio sarà senza restrizioni GP-: tutte le novità L’azione in pista si svolgerà all’interno dei quattro giorni sul nuovo layout dell’Albert Park, con le ...

