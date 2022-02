Federauto Trucks chiede la proroga degli incentivi e un tavolo sull’autotrasporto

Leggi su cityroma

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il vice presidente di, con delega a truck e van, Massimo Artusi, ha dichiarato «apprezzamento» per l’approvazione (non era stato recepito nel bilancio dello stato a dicembre 2021) – con un emendamento al decreto legge «Milleproroghe» – della posticipazione dal 30 giugno al 31 dicembre dei termini di consegna dei beni strumentali (inclusi camion, furgoni e autobus turismo), ordinati nel 2021 e di cui è stato versato l’anticipo del 20% al fornitore, incentivati con il credito d’imposta al 10%. «L’ampliamento della finestra di accesso all’incentivo consente, infatti, alle imprese più sensibili all’ammodernamento ecologico dei propri mezzi», ha proseguito Artusi, «di usufruire dell’incentivo nonostante i ritardi nelle consegne causati dalla carenza di materiali ed è quindi da accogliere come un passo importante verso una transizione energetica improntata alla ...