Curling, Canada eliminato dalle Olimpiadi per 10 centimetri! DSC letale, la storia di Jones e compagne (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Canada è stato eliminato per 9,44 centimetri dal torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sì, avete letto bene: meno di mezza spanna, tanto è la distanza che separa il quartetto nordamericano dalle semifinali dei Giochi. Jennifer Jones e compagne hanno chiuso il round robin con 5 vittorie e 4 sconfitte all'attivo, lo stesso score di Gran Bretagna e Giappone. Le tre squadre condividevano il terzo posto in classifica alle spalle di Svizzera (8 successi) e Svezia (7), dunque si è dovuto fare ricorso alla regole per sciogliere lo spareggio e decidere chi passava il turno e chi doveva tornare a casa. Curling, Pechino 2022: Svezia-Gran Bretagna e Giappone-Svizzera, le semifinali femminili. Canada ...

