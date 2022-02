Blitz del centrodestra: cosa può cambiare sui contanti (Di giovedì 17 febbraio 2022) Vittoria del centrodestra sul tetto al contante, la maggioranza si spacca durante l'esame del dl Milleproroghe: il limite rimane a 1.999,99 euro Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 febbraio 2022) Vittoria delsul tetto al contante, la maggioranza si spacca durante l'esame del dl Milleproroghe: il limite rimane a 1.999,99 euro

Advertising

repubblica : Decreto Milleproroghe, governo battuto sul tetto al contante: il blitz del centrodestra lo riporta a 2mila euro - eziomauro : Milleproroghe, governo battuto sul tetto al contante: il blitz del centro-destra lo riporta a 2mila euro… - petergomezblog : Sesto San Giovanni, blitz di sindaco e assessori di centrodestra per aumentarsi lo stipendio. La cifra prevista in… - MenegazziMarina : Green pass, blitz in aula: Fi e Lega votano per mantenerlo Bocciato l’ordine del giorno di FdI: “Vogliono trasform… - robyleofrigio : RT @eziomauro: Milleproroghe, governo battuto sul tetto al contante: il blitz del centro-destra lo riporta a 2mila euro -