A Fermo l' addio a Giuseppe morto a 16 anni durante uno stage | Ora gioca a calcio nella squadra di Dio

Ultime Notizie dalla rete : Fermo addio

Tra la folla di conoscenti intenti a porgere l'ultimo saluto al ragazzo, i suoi familiari affranti: c'erano mamma Francesca, papà Sabino e suo fratello minore. Sulla bara bianca i colori della squadra ...MONTE URANO - Giornata straziante a Monte Urano , dove la popolazione si è riuniuta questa mattina per l'etermo saluto a Giuseppe Lenoci , morto a soli 16 anni in un tragico incidente stradale mentre ..."Giuseppe non è scomparso nel nulla, ora gioca per noi": è uno dei passaggi dell'omelia nella chiesa di San Michele Arcangelo per il giovane deceduto in un incidente stradale ...Lacrime, rabbia e tanto dolore ai funerali di Giuseppe Lenoci, il 16enne morto lunedì vicino Ancona. Lutto cittadino a Monte Urano, l’intera comunità è sconvolta. “Voglio giustizia per mio figlio”. Lo ...