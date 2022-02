Vidal risponde a Klopp | avete sentito le sue parole?

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) In attesa del big match di Champions League tra Inter e Liverpool, Arturo, uno dei protagonisti della partita, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime.InterIl centrocampista cileno è chiamato a colmare l’enorme vuoto lasciato da Nicolò Barella in mezzo al campo. La presenza del giocatore rappresenta, difatti, stando alledi Jurgen, una minaccia non indifferente. A proposito di tale attestato di stima, si è dunque espresso l’ex Juve: “Queste sono le mie partite? Se lo dicesono d’accordo con lui, è uno dei migliori allenatori al mondo. Ho giocato tante partite di Champions in carriera. Questa è la partita più importante nei due anni con la maglia nerazzurra. Il Liverpool è molto forte, speriamo abbiano un punto debole“. POTREBBE ...

Vidal risponde

