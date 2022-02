Ue | Picierno Pd | ' Polonia e Ungheria devono adeguarsi | fondi vincolati a Stato di diritto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb.(Adnkronos) - "La Corte di Giustizia ha rigettato il ricorso di: legare le risorse del Next Generation allodinon solo è legittimo, ma giusto. Ci sono valori e diritti essenziali da cui nessunomembro può prescindere. Principi cheessere alla base dell'Unione Europea, chi li respinge lo fa soltanto per questioni strumentali". Così la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina. "Indicativa è la reazione alla sentenza della, che continua a esprimersi tramite slogan legati al sovranismo e a un approccio incompatibile con l'avanzamento del processo di integrazione europea. Non si possono approvare e attuare leggi liberticide e repressive e poi pretendere i...