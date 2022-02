Ucraina-Russia | Nato | “Nessuna de-escalation sul terreno”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laha “sentito” le aperture dellaverso un’uscita diplomatica dalla crisi, ma “finora non abbiamo visto alcuna de-sul. Al contrario, vediamo un accumulo di truppe” e “non abbiamo ricevuto risposte al documento scritto” che è stato mandato a Mosca. Lo sottolinea il segretario generale dellaJens Stoltenberg, a margine della ministeriale Difesa dellaa Bruxelles. “Finora – prosegue – non vediamo alcuna de-: stiamo monitorando. Se inizieranno davvero a ritirare truppe, la cosa sarà benvenuta, ma bisogna ancora vedere” se lo faranno davvero. “Hanno sempre spostato le truppe avanti e indietro, ma l’equipaggiamento” resta sul posto e “la tendenza nelle ultime settimane e mesi è di un ...

Nonostante i venti freddi tra, che attualmente sembra si siano mitigati, ci sono comunque Paesi vicini che stanno prendendo decisioni importanti sul fronte crittografico. Infatti, in questi giorni la Bielorussia ...La tv pubblica ha mostrato immagini di truppe che attraversano un ponte che collega la Crimea con laL'allentamento delle tensioni sull'Ucraina, che ieri aveva fatto chiudere in deciso rialzo gli indici del Vecchio Continente, resta il focus per gli investitori che continuano a monitorare la ...Il progetto Nord Stream è nato nel 1997 per portare il gas naturale russo in Germania senza attraversare altri paesi - in particolare senza attraversare l'Ucraina (ma neppure ... la quantità di gas ...