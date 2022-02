Twitch impone il divieto assoluto | utenti e streamer a rischio ban

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)un pesanteper tutti gli: non solo glidovranno fare attenzione a rispettare la nuova regola. Il servizio streaming di Amazon fa sul serio ed è pronto a prendere provvedimenti contro chi non rispetterà questa norma. Il mondo delle dirette di videogiochi e non solo potrebbe andare incontro ad un’aca rivoluzione. Il logo diè la piattaforma per lo streaming che ormai da tempo ospita le dirette di videogiochi e non solo, portando sui propri server un pubblico che fino a pochissimi anni fa era tutto su Youtube. Un cambiamento epocale a cui tantissimi youtuber si sono adeguati nel corso del tempo, preferendo di gran lunga questa piattaforma per i propri ...