Tennis | Cedric Pioline è il nuovo direttore di Parigi-Bercy

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)è ildel Rolex Paris Masters, il torneo Atp Masters 1000 in scena sul veloce indoor di. L’ex numero 5 del mondo, finalista agli Us Open del 1993 e a Wimbledon nel 1997, assume da oggi ilincarico, due mesi dopo le dimissioni di Guy Forget, già sostituito da Amelie Mauresmo alla guida del Roland Garros. “Sono molto onorato di essere stato scelto dalla FFT (la Federfrancese, ndr.) comedel Rolex Paris Masters, a partire da quest’anno le sue dichiarazioni – . È una sfida molto emozionante per me. Questo torneo è un punto di riferimento per tutti e ha un potenziale immenso. Appuntamento dal 29 ottobre al 6 novembre all’Accor Arena”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Tennis, Cedric #Pioline è il nuovo direttore di #ParigiBercy -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Cedric

Tennis World Italia

... per vedere in gara, in Emilia Romagna, alcuni dei campioni delinternazionale. Nelle prime ... n.214 del mondo (e best ranking al n.153) e il tedesco- Marcel Stebe, n.225 ma top 100 in ...La Women'sAssociation (Wta), associazione che riunisce le tenniste professioniste di tutto ...Alvian , capo dell'Ufficio di Asia Orientale di Reporter senza frontiere (Rsf) ha dichiarato ...In recent times, Rwanda Table Tennis Association (RTTA) hosted major tournaments in the region, and an effort to unearth talents in the country prompted RTTA to collaborate with the Rwanda Olympic ...