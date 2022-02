Rinnovo Inzaghi | nessun dubbio | l’Inter vuole blindare il tecnico

(Di mercoledì 16 febbraio 2022), dopo la dirigenza, è pronta aanche Simonecon ildi contratto: le ultimepronta aSimone. Il club, la dirigenza e il presidente Zhang sono molto soddisfatti del lavoro dell’exdella Lazio, che ha sostituto Conte sulla panchina interista.diattua un calcio europeo e dopo undici anni ha riconquistato gli ottavi di Champions League: la prossima estate Zhang – scrive il Corriere dello Sport – è pronto ad allungare il contratto delpiacentino, attualmente in scadenza nel giugno 2023. L’offensiva del sodalizio nerazzurro anche per mettere a tacere i rumors dalla Spagna sulessamento ...

Advertising

infoitsport : Inter, Inzaghi ha portato un calcio europeo: in estate sarà blindato con il rinnovo - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Corsport: “Inter, Inzaghi sarà blindato in estate col rinnovo: i motivi” - FraLauricella : #SportMediaset #ucl questa sera #InterLiverpool @MarcoBarzaghi #Inzaghi 'Dobbiamo essere una squadra ambiziosa.… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ??? L’ #Inter ha fiducia nel progetto #Inzaghi ?? Ecco quando arriverà il rinnovo #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… - MOrru84 : RT @news24_inter: #Zhang pronto a blindare #Inzaghi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Inzaghi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'Inter, dopo la dirigenza, è pronta a blindare anche Simonecon ildi contratto: le ultime L'Inter pronta a blindare Simone. Il club, la dirigenza e il presidente Zhang sono molto soddisfatti del lavoro dell'ex tecnico della Lazio, che ...però crede di potersela giocare ugualmente, facendo affidamento sulla qualità e l'... fresco difino al 2026. L'Inter naturalmente non ha intenzione di privarsene, a meno di una offerta ...L’Inter pronta a blindare Simone Inzaghi. Il club, la dirigenza e il presidente Zhang sono molto soddisfatti del lavoro dell’ex tecnico della Lazio, che ha sostituto Conte sulla panchina interista.La società nerazzurra non ha nessuna intenzione di lasciar partire il calciatore, visto il rinnovo appena firmato nello scorso ... potrebbero aprirsi scenari importanti in estate, con Simone Inzaghi ...