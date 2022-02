Riforma reclutamento nel PNNR, Bianchi: “Fondamentale attivare il tirocinio nelle scuole” [VIDEO] (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Commissione Cultura, nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), svolgono l'audizione del Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. L'articolo Riforma reclutamento nel PNNR, Bianchi: “Fondamentale attivare il tirocinio nelle scuole” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Commissione Cultura, nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), svolgono l'audizione del Ministro dell'Istruzione, Patrizio. L'articolonel: “il

Advertising

ilsabino1994 : Un CSX degno di questo nome dovrebbe avere tra i primi punti programmatici quello di eliminare la Riforma Gelmini e… - scuolainforma : Precariato e doppio canale di reclutamento: Bianchi al ‘bivio riforma’ - GioB1974 : RT @MariuzzoAndrea: Il reclutamento universitario in Italia, così come le critiche alle modalità in cui si esso si esprime, ha una storia s… - MariuzzoAndrea : RT @MariuzzoAndrea: Il reclutamento universitario in Italia, così come le critiche alle modalità in cui si esso si esprime, ha una storia s… - MariuzzoAndrea : Il reclutamento universitario in Italia, così come le critiche alle modalità in cui si esso si esprime, ha una stor… -