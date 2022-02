Referendum giustizia, Consulta: “Ammissibili quelli su Severino, raccolta firme per il Csm, misure cautelari e separazione delle funzioni” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte costituzionale ha giudicato Ammissibili quattro dei quesiti referendari sulla giustizia promossi da Lega e Partito radicale: quello che abroga la legge Severino sui condannati in Parlamento, quello che abolisce la raccolta delle firme per presentare la candidatura al Csm, quello per la separazione delle funzioni dei magistrati e quello sui limiti all’applicazione delle misure cautelari. “Le rispettive richieste”, si legge nel comunicato dell’ufficio stampa della Consulta, non rientrano in nessuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario”. Resta ancora da decidere su tre quesiti: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte costituzionale ha giudicatoquattro dei quesiti referendari sullapromossi da Lega e Partito radicale: quello che abroga la leggesui condannati in Parlamento, quello che abolisce laper presentare la candidatura al Csm, quello per ladei magistrati e quello sui limiti all’applicazione. “Le rispettive richieste”, si legge nel comunicato dell’ufficio stampa della, non rientrano in nessunaipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario”. Resta ancora da decidere su tre quesiti: ...

