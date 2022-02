RB Lipsia vs Real Sociedad: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’RB Lipsia accoglie la Real Sociedad alla Red Bull Arena giovedì 17 febbraio per l’andata dei playoff ad eliminazione diretta di Europa League. I padroni di casa si sono qualificati per il playoff arrivando terzi nel gruppo A di Champions League, mentre i loro prossimi avversari hanno terminato le fasi a gironi di Europa League secondi al Monaco. Il calcio di inizio di RB Lipsia vs Real Sociedad è previsto alle 21 Anteprima della partita RB Lipsia vs Real Sociedad: a che punto sono le due squadre? RB Lipsia Il terzo posto era forse il meglio che il Lipsia potesse sperare in un gruppo di Champions League contenente il potente duo di Manchester City e Paris Saint-Germain. La squadra tedesca ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’RBaccoglie laalla Red Bull Arena giovedì 17 febbraio per l’andata dei playoff ad eliminazione diretta di Europa League. I padroni di casa si sono qualificati per il playoff arrivando terzi nel gruppo A di Champions League, mentre i loro prossimi avversari hanno terminato le fasi a gironi di Europa League secondi al Monaco. Il calcio di inizio di RBvsè previsto alle 21 Anteprima della partita RBvs: a che punto sono le due squadre? RBIl terzo posto era forse il meglio che ilpotesse sperare in un gruppo di Champions League contenente il potente duo di Manchester City e Paris Saint-Germain. La squadra tedesca ha ...

