Pechino 2022, super-combinata femminile, Brignone: "Se limito i danni in discesa posso essere competitiva" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mikaela Shiffrin è stata la più veloce nella prova di discesa libera valida per la super-combinata femminile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. La statunitense ha tagliato il traguardo davanti a Wendy Holdener, Ester Ledecka e Michelle Gisin, racchiuse in 0.07. Quinta e più staccata Federica Brignone, che paga ben 1.57 dalla fuoriclasse di Vail, ma è apparsa più fiduciosa dei giorni scorsi. Di seguito le sue dichiarazioni: "Naturalmente la mia gara poasserà dal comportamento in discesa, sto cercando di trovare i tempi giusti su questa pista e se riesco a limitare i danni al mattino, posso veramente giocarmi qualcosa di importante in slalom". Sesta, Marta Bassino, che ha detto: "Ho intenzione di riscattare ..."

