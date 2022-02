Paolo Bonolis, quella telefonata mai andata in onda: “La più ignorante di sempre” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Paolo Bonolis, la telefonata più ignorante di sempre. Il conduttore ha raccontato una chiamata assurda di una concorrente mai andata in onda Paolo Bonolis nella sua carriera ha vissuto momenti davvero incredibili ed esilaranti grazie ai suoi amatissimi programmi. Si è confrontato con personaggi bizzarri, al limite dell’assurdo e la sua simpatia travolgente ha creato un’atmosfera Leggi su youmovies (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., lapiùdi. Il conduttore ha raccontato una chiamata assurda di una concorrente maiinnella sua carriera ha vissuto momenti davvero incredibili ed esilaranti grazie ai suoi amatissimi programmi. Si è confrontato con personaggi bizzarri, al limite dell’assurdo e la sua simpatia travolgente ha creato un’atmosfera

Advertising

infoitcultura : Paolo Bonolis rivela il “rapporto segreto” con Antonella Clerici - CronacaSocial : Paolo Bonolis velenoso su Amadeus: 'facile fare ascolti così...' ???? - ParliamoDiNews : Avanti un altro pure di sera, incidente in studio. Paolo Bonolis: `Chiudo la trasmissione` -… - R00Tv : RT @divanomat: thread in continuo aggiornamento con i meme di paolo bonolis - PimpinellaR : RT @PimpinellaR: Per Paolo Bonolis .ti sei accorto che stai perdendo di notorietà e simpatia da quando la tua Snoia fa l'opinionista? Perfi… -