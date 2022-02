Liverpool, Klopp: «Inter forte, Barella sarà rimpiazzato con dovere» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match contro l’Inter: le dichiarazioni Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match contro l’Inter. Le sue parole: ASSENZA Barella – «Barella è un giocatore chiave per loro, non averlo chiaramente non è positivo per l’Inter, ma non riesco a vedere un grosso vantaggio per noi. Probabilmente il suo sostituto sarà Vidal, ha esperienza, un metro e ottanta di esperienza… Ha giocato in tutto il mondo, in tanti club ai massimi livelli quindi è nato per questo tipo di partite». Inter – «Ci attenderà un’Inter in grande forma, in un buon momento, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Jurgen, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match contro l’: le dichiarazioni Jurgen, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match contro l’. Le sue parole: ASSENZA– «è un giocatore chiave per loro, non averlo chiaramente non è positivo per l’, ma non riesco a vedere un grosso vantaggio per noi. Probabilmente il suo sostitutoVidal, ha esperienza, un metro e ottanta di esperienza… Ha giocato in tutto il mondo, in tanti club ai massimi livelli quindi è nato per questo tipo di partite».– «Ci attenderà un’in grande forma, in un buon momento, ...

