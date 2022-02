Lazio, Parolo: «Milinkovic sta bene a Roma. Luis Alberto deve sentirsi coccolato» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Marco Parolo ha fatto il punto sui suoi ex compagni alla Lazio, soffermandosi su Milinkovic Savic e Luis Alberto Per Fantamaster.it, Marco Parolo ha parlato del momento dei suoi ex compagni della Lazio, soffermandosi su Milinkovic e Luis Alberto. Ecco le sue parole: Milinkovic – «Sta bene a Roma, è innamorato della società, dell’ambiente e dei tifosi; nonostante ciò, si troverà di fronte ad una scelta. In Italia è dominante, ma lui deve confrontarsi con l’Europa che conta. In Champions sarebbe uno dei tanti forti, ma i fenomeni sono un’altra cosa. Per diventare un grande campione devi giocare la Champions con continuità. Quale club avrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Marcoha fatto il punto sui suoi ex compagni alla, soffermandosi suSavic ePer Fantamaster.it, Marcoha parlato del momento dei suoi ex compagni della, soffermandosi su. Ecco le sue parole:– «Sta, è innamorato della società, dell’ambiente e dei tifosi; nonostante ciò, si troverà di fronte ad una scelta. In Italia è dominante, ma luiconfrontarsi con l’Europa che conta. In Champions sarebbe uno dei tanti forti, ma i fenomeni sono un’altra cosa. Per diventare un grande campione devi giocare la Champions con continuità. Quale club avrebbe ...

