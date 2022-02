Klopp | ' Sono felice | ma l' Inter ci ha fatto soffrire Che bravo Perisic!'

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Jurgen, dopo la vittoria contro l', si dice soddisper la prova dei suoi e ai microfoni di Dazn sorride: "L'hauna buona partita. Perisic ci ha messo in difficoltà, come i ...

Jurgen, dopo la vittoria contro l'Inter, si dice soddisfatto per la prova dei suoi e ai microfoni di ...contento per il risultato, anche se abbiamo sofferto".Traversa Calhanoglu Non cisorprese di formazione per Inzaghi che lancia Vidal al posto di Barella, davanti ciDzeko e Lautaro.col tridente Salah , Mané, Jota. Il Liverpool imposta ...Non basta una buona Inter contro i "reds" di Klopp nell'andata degli ottavi di finale di Champions MILANO (ITALPRESS) - Un'ottima Inter viene punita nei minuti finali dal Liverpool che espugna San ...Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool ... anche i loro difensori ci hanno messo in grandissima difficoltà. Le sostituzioni sono state la chiave della nostra vittoria, ad esempio quando è entrato ...