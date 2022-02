Jacquemus a Milano con il temporary shop aperto 24 ore su 24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Jacquemus ha già sperimentato la formula del pop-up aperto 24 ore su 24 a Parigi ed è pronto a ripeterla anche a Milano per la Milano Fashion Week. Jacquemus arriva a Milano con il pop-up store aperto 24 ore su 24 su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)ha già sperimentato la formula del pop-up24 ore su 24 a Parigi ed è pronto a ripeterla anche aper laFashion Week.arriva acon il pop-up store24 ore su 24 su Donne Magazine.

Advertising

befourkilamniaz : Jacquemus 24/24 a Milano peccato che non me lo posso permettere?? - SkyTG24 : Jacquemus 24/24, il pop up store arriva a Milano per la Fashion Week - LukaNeziri : Ora voi mi dite perché uno ha messo nelle storie verdi l'apertura del 24h di Jacquemus a Milano. VOGLIAMO IL CA NON LA MODA. -