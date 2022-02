Inter-Liverpool stasera in tv in chiaro? Orario e diretta streaming ottavi Champions League 2021/2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sta per terminare l’attesa per Inter-Liverpool, sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League 2021/2022. I nerazzurri di Inzaghi tornano a disputare la fase ad eliminazione diretta della competizione europea dopo dieci anni. L’Inter, seconda nel suo girone alle spalle del Real Madrid, ospita i Reds di Klopp, seconda in Premier League. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di mercoledì 16 febbraio. La partita sarà visibile in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. Sportface vi terrà inoltre informati con notizie in tempo reale e video highlights per non perdersi nulla. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sta per terminare l’attesa per, sfida valevole per glidi finale di. I nerazzurri di Inzaghi tornano a disputare la fase ad eliminazionedella competizione europea dopo dieci anni. L’, seconda nel suo girone alle spalle del Real Madrid, ospita i Reds di Klopp, seconda in Premier. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di mercoledì 16 febbraio. La partita sarà visibile inin esclusiva su Amazon Prime Video. Sportface vi terrà inoltre informati con notizie in tempo reale e video highlights per non perdersi nulla. SportFace.

