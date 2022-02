Inter-Liverpool, Marotta: “Emozione forte da batticuore. Ricorso col Bologna? Poche chance” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Emozione forte, mancava da dieci anni, c’è consapevolezza in tutti di vivere una bella serata. Oggi il cuore batte forte”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ai microfoni di Amazon Prime Video prima del match contro il Liverpool negli ottavi di Champions League: “Noi abbiamo l’obbligo di guardare sempre l’Interesse del club. Il primo obiettivo è dare sostenibilità economica, sempre senza dimenticarci della valenza sportiva, coniugando dunque queste due cose”. Rinnovi di Brozovic e Perisic vicini: “Per quanto riguarda noi la firma è un atto formale, siamo contenti di continuare questa avventura all’Inter, la proprietà è sempre vicina e vogliamo qualcosa di importante. Con Perisic e Brozovic siamo in fase di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “, mancava da dieci anni, c’è consapevolezza in tutti di vivere una bella serata. Oggi il cuore batte”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, Beppe, ai microfoni di Amazon Prime Video prima del match contro ilnegli ottavi di Champions League: “Noi abbiamo l’obbligo di guardare sempre l’esse del club. Il primo obiettivo è dare sostenibilità economica, sempre senza dimenticarci della valenza sportiva, coniugando dunque queste due cose”. Rinnovi di Brozovic e Perisic vicini: “Per quanto riguarda noi la firma è un atto formale, siamo contenti di continuare questa avventura all’, la proprietà è sempre vicina e vogliamo qualcosa di importante. Con Perisic e Brozovic siamo in fase di ...

Advertising

Inter : ?? | QUALITÀ E PERSONALITÀ ?? Le partite del cuore, i numeri, la carriera e tante curiosità su @hakanc10 ?? Sai tutto… - tancredipalmeri : L’Inter prende la rincorsa per giocare a viso aperto con il Liverpool - Inter : ? | GUESS WHO ? Ha segnato un gol incredibile contro una squadra allenata da Klopp ??? Ha esordito in nerazzurro c… - serieAnews_com : #Inter, #Vidal su #Klopp: “Ha ragione, queste sono le mie partite” #InterLiverpool #ChampionsLeague - StatusSymbol2 : RT @InterMagazine2: PRIME VIDEO - Milito: 'L'Inter ha le armi per far male al Liverpool' -