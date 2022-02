In Ucraina Putin ripulisce la fedina russa. Il punto di Cangelosi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In diplomazia ogni parola conta. In Ucraina, precisano le feluche americane in questi giorni, la Russia non minaccia un’invasione, ma una “nuova invasione”. Dalla Crimea al Donbas, grazie all’escalation armata in Est Europa i territori occupati militarmente nel 2014 dall’esercito russo non sono più al centro della contesa, sembrano anzi un dato acquisito. È forse questa la vera posta in palio di Vladimir Putin, dice a Formiche.net Rocco Cangelosi, diplomatico di lungo corso, già ambasciatore italiano a Bruxelles e consigliere del presidente Giorgio Napolitano al Quirinale. Un “nuovo normale”, che normale non è. Ambasciatore, siamo fuori dal tunnel? Le tensioni sembrano allentarsi ma è presto per tirare le somme. Il colloquio tra Olaf Scholz e Vladimir Putin ha posto delle premesse, se non per un’intesa, per una ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In diplomazia ogni parola conta. In, precisano le feluche americane in questi giorni, la Russia non minaccia un’invasione, ma una “nuova invasione”. Dalla Crimea al Donbas, grazie all’escalation armata in Est Europa i territori occupati militarmente nel 2014 dall’esercito russo non sono più al centro della contesa, sembrano anzi un dato acquisito. È forse questa la vera posta in palio di Vladimir, dice a Formiche.net Rocco, diplomatico di lungo corso, già ambasciatore italiano a Bruxelles e consigliere del presidente Giorgio Napolitano al Quirinale. Un “nuovo normale”, che normale non è. Ambasciatore, siamo fuori dal tunnel? Le tensioni sembrano allentarsi ma è presto per tirare le somme. Il colloquio tra Olaf Scholz e Vladimirha posto delle premesse, se non per un’intesa, per una ...

