In Somalia quattro bambini soldato sono stati condannati a morte (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il tribunale militare di Galkayo in Somalia il 31 gennaio scorso ha condannato a morte quattro bambini soldato, quattro minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni, arrestati nell’ottobre del 2020 nella regione di Mudug, nello Stato somalo del Puntland, per presunto coinvolgimento in gruppi armati. Altri due ragazzi, di 16 anni, sono stati condannati per lo stesso motivo rispettivamente a 30 e 20 anni di reclusione. La notizia è stata diffusa da Save the Children, che ha rivolto un appello alle autorità somale affinché la sentenza sia scongiurata. Secondo l’Ong, quanto deciso dai giudici viola la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia che la Somalia ha ratificato nel 2015 e che ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il tribunale militare di Galkayo inil 31 gennaio scorso ha condannato aminori di età compresa tra i 16 e i 18 anni, arrenell’ottobre del 2020 nella regione di Mudug, nello Stato somalo del Puntland, per presunto coinvolgimento in gruppi armati. Altri due ragazzi, di 16 anni,per lo stesso motivo rispettivamente a 30 e 20 anni di reclusione. La notizia è stata diffusa da Save the Children, che ha rivolto un appello alle autorità somale affinché la sentenza sia scongiurata. Secondo l’Ong, quanto deciso dai giudici viola la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia che laha ratificato nel 2015 e che ...

