Il prete sbaglia la formula del battesimo per 26 anni: sacramenti invalidati per migliaia di fedeli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb — Potrebbe apparire come la fantasiosa sceneggiatura di una serie televisiva o di un film, sul genere dell’italiano Immaturi: un errore di forma, un vizio burocratico, e decine di ignari cittadini sono costretti a ripetere il rito della maturità. Sostituiamo «maturità» con «sacramenti» e avremo quanto accaduto, realmente, negli Stati Uniti, dove si è scoperto che Padre Andres Arango, della Chiesa di San Gregorio, a Phoenix è riuscito nella non semplice impresa di sbagliare, per ben 26 lunghi anni, la formula del battesimo. prete sbaglia la formula del battesimo per 26 anni Per tutti questi anni, il prete ha ripetuto «ti battezziamo» in luogo del prescritto «io ti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb — Potrebbe apparire come la fantasiosa sceneggiatura di una serie televisiva o di un film, sul genere dell’italiano Immaturi: un errore di forma, un vizio burocratico, e decine di ignari cittadini sono costretti a ripetere il rito della maturità. Sostituiamo «maturità» con «» e avremo quanto accaduto, realmente, negli Stati Uniti, dove si è scoperto che Padre Andres Arango, della Chiesa di San Gregorio, a Phoenix è riuscito nella non semplice impresa dire, per ben 26 lunghi, ladelladelper 26Per tutti questi, ilha ripetuto «ti battezziamo» in luogo del prescritto «io ti ...

