Il grande libro della morte | un’opera omnia per capire meglio la vita e il lutto

Per Ines Testoni parlare di morte, e di quanto è ad essa collegato, è fondamentale per comprendere il percorso umano, dal punto di vista storico e culturale, ma è soprattutto naturale. Sicuramente Il grande libro della morte è un'opera omnia, in cui vengono trattati i diversi ambiti – filosofici, religiosi, rituali, sociali – attraverso i quali viene data lettura dell'evento luttuoso rispetto ai periodi storici, da quelli più antichi a quelli attuali, e delle forme in cui veniva rappresentato il passaggio, l'accesso all'aldilà. Dalle considerazioni filosofiche dello spettacolo del vivere che meraviglia e nel contempo terrorizza, all'orrore della morte, che gradualmente trova nel mito e nell'illusione una soluzione per spiegare il ...

