Il Governo non lascia scampo a chi non vuole vaccinarsi: Green Pass obbligatorio anche per chi lavora da casa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nemmeno chi lavora da casa e magari vive solo sarà esente dall'obbligo di Super Green Pass. Il Governo non lascia scampo a chi non vuole vaccinarsi. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di 59.749 unità. Da ieri 278 morti e 129.888 guariti. I casi L'articolo proviene da Leggilo.org.

