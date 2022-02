Hockey ghiaccio, semifinali Olimpiadi Pechino 2022: Finlandia-Slovacchia e Russia-Svezia. Programma, orari, tv, streaming (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Saranno Finlandia-Slovacchia e Russia (Comitato Olimpico Russo)-Svezia le due semifinali del torneo di Hockey su ghiaccio maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Entrambe le sfide si disputeranno nella giornata di venerdì 18 febbraio al National Indoor Stadium, con il primo incontro tra finnici e slovacchi in Programma alle ore 5.10 della mattina italiana (le 12.10 locali) ed il secondo tra russi e svedesi alle ore 14.10 (le 21.10 in Cina). IN TV – Le semifinali saranno trasmesse integralmente in diretta e in esclusiva da Eurosport. Il canale su cui fare affidamento sarà Eurosport (210 Sky), dove saranno proposte tutte le competizioni. In streaming si potranno seguire ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Saranno(Comitato Olimpico Russo)-le duedel torneo disumaschile ai Giochi Olimpici Invernali di. Entrambe le sfide si disputeranno nella giornata di venerdì 18 febbraio al National Indoor Stadium, con il primo incontro tra finnici e slovacchi inalle ore 5.10 della mattina italiana (le 12.10 locali) ed il secondo tra russi e svedesi alle ore 14.10 (le 21.10 in Cina). IN TV – Lesaranno trasmesse integralmente in diretta e in esclusiva da Eurosport. Il canale su cui fare affidamento sarà Eurosport (210 Sky), dove saranno proposte tutte le competizioni. Insi potranno seguire ...

