Esercitazioni russe a Barents. L’artico nella partita ucraina (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Più di 20 navi della Flotta del Nord della Russia hanno iniziato Esercitazioni live-fire nel Mare di Barents. L’avvio delle manovre, programmate e segnalate, è stato comunicato dalla agenzia stampa Interfax nelle stesse ore in cui la Difesa russa affidava ai media del Cremlino i comunicati sull’inizio del ritiro di alcune unità dalle aree di confine con l’ucraina. Ritiro che Mosca racconta come attività di routine, effetto della fine di altre Esercitazioni mentre altre ancora continueranno: tutti i reparti di tutti i distretti militari delle Forze armate russe sono attualmente attivati per quella che potrebbe essere descritta come una maxi esercitazione articolata su più fronti. Una simulazione di una sorta di guerra totale. Le Esercitazioni nelle acque artiche tra la Russia e la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Più di 20 navi della Flotta del Nord della Russia hanno iniziatolive-fire nel Mare di. L’avvio delle manovre, programmate e segnalate, è stato comunicato dalla agenzia stampa Interfax nelle stesse ore in cui la Difesa russa affidava ai media del Cremlino i comunicati sull’inizio del ritiro di alcune unità dalle aree di confine con l’. Ritiro che Mosca racconta come attività di routine, effetto della fine di altrementre altre ancora continueranno: tutti i reparti di tutti i distretti militari delle Forze armatesono attualmente attivati per quella che potrebbe essere descritta come una maxi esercitazione articolata su più fronti. Una simulazione di una sorta di guerra totale. Lenelle acque artiche tra la Russia e la ...

