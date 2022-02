Calciomercato Genoa, trattenere Cambiaso non sarà semplice (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Andrea Cambiaso sarà, certamente, uno dei pezzi pregiati del prossimo Calciomercato in uscita del Genoa. Forse il più prezioso per una plusvalenza estiva. trattenere il calciatore, capace di emergere in una stagione fin qui estremamente problematica per il Grifone, non sarà semplicissimo. Salvezza o meno, i rossoblù dovranno prepararsi a respingere, con estremo vigore, le tante offerte che pioveranno per il giovane terzino destro: il classe 2000 nato a Genova ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è entrato nei radar di Juventus, Inter, Lazio, Napoli e Roma. Una separazione nella lunga finestra estiva, date le circostanze, sembra essere più che plausibile. Transfermarkt valuta il suo cartellino 3,5 milioni di euro: una cifra semplice da colmare per le big della Serie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Andrea, certamente, uno dei pezzi pregiati del prossimoin uscita del. Forse il più prezioso per una plusvalenza estiva.il calciatore, capace di emergere in una stagione fin qui estremamente problematica per il Grifone, nonsemplicissimo. Salvezza o meno, i rossoblù dovranno prepararsi a respingere, con estremo vigore, le tante offerte che pioveranno per il giovane terzino destro: il classe 2000 nato a Genova ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è entrato nei radar di Juventus, Inter, Lazio, Napoli e Roma. Una separazione nella lunga finestra estiva, date le circostanze, sembra essere più che plausibile. Transfermarkt valuta il suo cartellino 3,5 milioni di euro: una cifrada colmare per le big della Serie ...

