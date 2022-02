Bomba dalla Spagna: il matrimonio Mbappé-Real potrebbe non farsi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) . Il francese non vuole compiere «un passo indietro nella sua carriera» Dopo quasi un anno di indiscrezioni che vedevano Kylian Mbappé alla «casa Blanca» dall’estate 2022, Sport va controcorrente. Il quotidiano catalano ha rivelato di come il campione del mondo sia tutt’altro che già accasato al Real Madrid. Il ragazzo non avrebbe ancora firmato alcun preaccordo, lasciando di fatto aperte tutte le possibili porte, dal rinnovo al PSG all’inserimento di nuovi club interessati, tra i quali il Liverpool. La ragione di questo ripensamento sarebbe da imputarsi al progetto del Real Madrid, che agli occhi di Mbappé potrebbe risultare «un passo indietro nella sua carriera» rispetto al suo Paris Saint-Germain. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) . Il francese non vuole compiere «un passo indietro nella sua carriera» Dopo quasi un anno di indiscrezioni che vedevano Kylianalla «casa Blanca» dall’estate 2022, Sport va controcorrente. Il quotidiano catalano ha rivelato di come il campione del mondo sia tutt’altro che già accasato alMadrid. Il ragazzo non avrebbe ancora firmato alcun preaccordo, lasciando di fatto aperte tutte le possibili porte, dal rinnovo al PSG all’inserimento di nuovi club interessati, tra i quali il Liverpool. La ragione di questo ripensamento sarebbe da imputarsi al progetto delMadrid, che agli occhi dirisultare «un passo indietro nella sua carriera» rispetto al suo Paris Saint-Germain. L'articolo proviene da Calcio News 24.

