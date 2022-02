Anziani vittime del Covid Giù la spesa per le pensioni

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'Inps: nel 2020 la mortalità è stata talmente alta da ridurre il costo della previdenza . In 10 anni saranno erogati 12 miliardi in meno. La Uil: risorse per adeguare gli assegni di CLAUDIA MARIN

L'Inps: nel 2020 la mortalità è stata talmente alta da ridurre il costo della previdenza . In 10 anni saranno erogati 12 miliardi in meno. La Uil: risorse per adeguare gli assegni di CLAUDIA MARIN... scrive il Guardian, porta il bilancio complessivo di questea 20.759. Il Paese segna ormai dall'inizio dell'anno oltre 100 decessi al giorno a causa del Covid, soprattutto tra gli, ...In Germania, dove resiste la memoria delle 300 mila vittime con disabilità mentali e fisiche dei ... Decisamente inferiori le firme dei più anziani, probabilmente anche per una minore propensione ...di un uomo di 69 anni e di un’anziana di 99 anni, pratesi, che sono morti all’ospedale Santo Stefano. Sale a 730 il numero dei pratesi vittime del virus dall’inizio della pandemia. Torna a crescere ...