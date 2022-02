Al liceo “Righi” di Roma pance scoperte e gonne contro il sessismo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) gonne e pance scoperte, anche tra i ragazzi, per mostrare solidarietà alla ragazza minacciata di sospensione perché aveva l'ombelico scoperto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 febbraio 2022), anche tra i ragazzi, per mostrare solidarietà alla ragazza minacciata di sospensione perché aveva l'ombelico scoperto. L'articolo .

