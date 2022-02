Verso Barcellona-Napoli | chi sostituirà Politano e Lobotka

Leggi su vesuvius

(Di martedì 15 febbraio 2022) Si avvicina la sfida di Europa League tra. Andiamo quindi a vedere chigli infortunati. Ilsi prepara al match di Europa League che disputerà giovedì contro il. Infatti alle 18:45 gli azzurri torneranno in campo al Camp Nou, dove affronteranno i terribili ragazzi di Xavi. Andiamo a vedere chi scenderà in campo al posto diesce infortunato durante il match contro l’Inter (via Getty Images)Sono ore d’attesa per i tifosi azzurri, che giovedì potranno assistere ad un match di Europa League che ha il sapore di Champions. È la sfida tra, con le due squadre ...