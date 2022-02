Ucraina, una parte delle forze russe lascia il confine. Kiev: evitata l’escalation. Mosca parla di fallimento storico della propaganda occidentale: “Svergognati e annientati senza sparare un colpo” (Di martedì 15 febbraio 2022) Una parte delle forze militari russe schierate per esercitazioni nei pressi della frontiera Ucraina stanno rientrando alle loro basi. A riferirlo è stato il ministero della Difesa di Mosca, citato dall’agenzia Tass e poi il Cremlino. Una parte delle forze russe schierate al confine con l’Ucraina stanno rientrando alle proprie basi “Unità dei distretti militari meridionali e occidentali, che hanno completato i loro compiti, hanno già iniziato a caricare i mezzi di trasporto ferroviari e terrestri e oggi inizieranno a rientrare alle proprie basi”, ha dichiarato in una nota il portavoce della Difesa russa, Igor Konashenkov. “Mentre le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Unamilitarischierate per esercitazioni nei pressifrontierastanno rientrando alle loro basi. A riferirlo è stato il ministeroDifesa di, citato dall’agenzia Tass e poi il Cremlino. Unaschierate alcon l’stanno rientrando alle proprie basi “Unità dei distretti militari meridionali e occidentali, che hanno completato i loro compiti, hanno già iniziato a caricare i mezzi di trasporto ferroviari e terrestri e oggi inizieranno a rientrare alle proprie basi”, ha dichiarato in una nota il portavoceDifesa russa, Igor Konashenkov. “Mentre le ...

