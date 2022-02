Ucraina | si allenta la tensione e le Borse recuperano Piazza Affari al traino delle banche

(Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo una partenza debole gli indici provano a mettere da parte le preoccupazioni per la crisie per le mosse Fed. Giù il petrolio, l'euro recupera quota 1,13 dollari

Le manovre militari sul confine sono state avvertite come una delle prove più evidenti di una possibile invasione russa in. Sempre in queste ore sono arrivati a Kiev i missili dalla Lituania ...'Mi appello al presidente Putin:il cappio intorno al collo dell'e cerchiamo insieme un cammino che preservi la pace in Europa'. L'appello al presidente russo è giunto dalla Germania, ...Da settimane vanno avanti incontri e telefonate tra il leader del Cremlino e il mondo occidentale: sono le ultime prove di dialogo nel tentativo di allentare le tensioni al confine orientale ...L'Ucraina è solo una parte del problema ... spostando in là la data dell’attacco ma senza allentare del tutto la tensione militare, potrebbe voler discutere del rispetto degli accordi di Minsk. Tali ...