Ucraina-Russia, l’intervento di Putin sulla crisi: svolta in arrivo. La decisione degli USA (Di martedì 15 febbraio 2022) Proprio nelle ultime ore si sta cercando di capire quali siano state le nuove decisione prese dal Cremlino. La situazione però è ancora instabile. Da ormai qualche settimane le principali… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 15 febbraio 2022) Proprio nelle ultime ore si sta cercando di capire quali siano state le nuoveprese dal Cremlino. La situazione però è ancora instabile. Da ormai qualche settimane le principali… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - CarloCalenda : Per chi vuole un riassunto della situazione tra #Russia e #Ucraina, la nota sintetica del centro studi di… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Di Maio martedì in missione a Kiev: poi andrà in Russia #ucraina #russia #nato - MurphyCatRA : @4an_zar @bordoni_russia Perché gli accordi di Minsk consideravano Donetsk e Lugansk province autonome dell'Ucraina e non stati. - cicciopanni : il mondo: Ucraina e Russia possibile terza guerra mondiale il mio cervello intanto: -