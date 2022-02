Ucraina, l’annuncio di Mosca: “Ritiriamo le truppe”. Kiev: “Ci crederemo quando lo vedremo” (Di martedì 15 febbraio 2022) Svolta nella crisi Ucraina, oggi 15 febbraio, alla vigilia del giorno in cui – mercoledì 16 febbraio – secondo gli Stati Uniti Mosca avrebbe potuto invadere il territorio di Kiev. Alcune forze armate russe si starebbero ritirando dalla frontiera per rientrare alle proprie basi. l’annuncio di Mosca arriva il giorno dopo l’apertura del Cremlino a “seri negoziati” con la Nato e con gli Usa. Russia e Ucraina, guerra di annunci Sarcastica la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “La data del 15 febbraio del 2022 entrerà nella Storia come il giorno del fallimento della propaganda di guerra da parte dell’Occidente. Svergognati e annientati senza sparare un colpo” scrive su Telegram. Secca la replica dell’Ucraina. “La Russia fa costantemente ... Leggi su velvetmag (Di martedì 15 febbraio 2022) Svolta nella crisi, oggi 15 febbraio, alla vigilia del giorno in cui – mercoledì 16 febbraio – secondo gli Stati Unitiavrebbe potuto invadere il territorio di. Alcune forze armate russe si starebbero ritirando dalla frontiera per rientrare alle proprie basi.diarriva il giorno dopo l’apertura del Cremlino a “seri negoziati” con la Nato e con gli Usa. Russia e, guerra di annunci Sarcastica la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “La data del 15 febbraio del 2022 entrerà nella Storia come il giorno del fallimento della propaganda di guerra da parte dell’Occidente. Svergognati e annientati senza sparare un colpo” scrive su Telegram. Secca la replica dell’. “La Russia fa costantemente ...

