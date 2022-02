Trading | cosa è e come renderlo un successo 

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 15 febbraio 2022) La parolaè diventata negli ultimi anni una di quelle di tendenza, nelle ricerche in rete e anche nel parlare quotidiano. Non tutti però sanno esattamente asi riferisca questo termine. Anzi sebbene molto usato in pochi hanno una chiara idea disignifichi faree ancora meno sono quelli che davvero lo sanno fare. Cheè il? Partiamo dunque dalle origini. Persi intende qualunque operazione di acquisto o vendita di titoli finanziari (azioni, valute, futures, ecc..). Una definizione che accende alla mente di molti un’immagine un po’ stereotipata, in cui esperti economi e finanzieri nei palazzi delle borse discutono di indici e percentuali sugli investimenti che stanno per compiere. In realtà nel corso del tempo la ...