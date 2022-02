Tommaso Paradiso | esordio alla regia con Sulle nuvole

(Di martedì 15 febbraio 2022) Leggi Anche Per il suo ritornosi trasforma in un cowboy dello spazio Nic Vega (Marco Cocci) ha un passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante ...

Leggi Anche Per il suo ritornosi trasforma in un cowboy dello spazio Nic Vega (Marco Cocci) ha un passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d'amore ...Uscirà nelle sale cinematografiche il 26, 27 e 28 Aprile 'Sulle Nuvole' il film che vede il debutto come regista di. Il film è una storia di amore e musica con protagonisti Marco Cocci e Barbara Ronchi e nel cast ci sono anche Paolo Briguglia, Sergio Romano e Bettina Giovannini. LA SINOSSI Nic Vega ...Tommaso Paradiso lo ha sempre detto che l'espressione artistica, nel suo caso, non passa solo attraverso la musica ma da tutti i mezzi che possono aiutarlo a veicolare un messaggio, e Sulle nuvole non ...Potranno i ricordi riaccendere l’amore e la passione di una volta? Il soggetto e la sceneggiatura sono di Chiara Barzini, Luca Infascelli e Tommaso Paradiso.