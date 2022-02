Tennis, Jannik Sinner si prepara a Montecarlo sotto lo sguardo di Simone Vagnozzi – VIDEO (Di martedì 15 febbraio 2022) Una nuova avventura. Non ci sono i crismi dell’ufficialità, ma ormai l’addio di Jannik Sinner a Riccardo Piatti è cosa fatta. L’altoatesino è stato, infatti, immortalato in un VIDEO con Simone Vagnozzi, nuovo tecnico prescelto per iniziare un nuovo percorso affiancato al “super coach” Magnus Norman. A quanto si è compreso Vagnozzi e Norman porteranno avanti in coppia la gestione di Jannik per le esigenze del coach svedese di non poter stare troppo lontano da casa e dalla sua Academy. Una discontinuità importante per il classe 2001 del Bel Paese che, a causa del Covid, ha saltato i tornei di Rotterdam e di Marsiglia, tornerà in campo a partire dal 21 febbraio a Dubai. Tennis, terremoto Sinner-Piatti: da risolvere questioni legali prima ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Una nuova avventura. Non ci sono i crismi dell’ufficialità, ma ormai l’addio dia Riccardo Piatti è cosa fatta. L’altoatesino è stato, infatti, immortalato in uncon, nuovo tecnico prescelto per iniziare un nuovo percorso affiancato al “super coach” Magnus Norman. A quanto si è compresoe Norman porteranno avanti in coppia la gestione diper le esigenze del coach svedese di non poter stare troppo lontano da casa e dalla sua Academy. Una discontinuità importante per il classe 2001 del Bel Paese che, a causa del Covid, ha saltato i tornei di Rotterdam e di Marsiglia, tornerà in campo a partire dal 21 febbraio a Dubai., terremoto-Piatti: da risolvere questioni legali prima ...

