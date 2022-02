Sulle nuvole | il trailer del primo film di Tommaso Paradiso

Advertising

barinewstv : Tommaso Paradiso: “Sulle nuvole” è il suo esordio da regista - liaoncloudnine : 3. ho bisogno che le cose mi vengano ripetute più volte perché per la maggior parte del tempo sono sulle nuvole e non capirò alla prima - solospettacolo : Sulle Nuvole, l'esordio alla regia di Tommaso Paradiso - RollingStoneita : ‘Sulle nuvole’: guarda il trailer del primo film di Tommaso Paradiso - VentagliP : RT @flower08189647: “Sognatore è un uomo con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole.” (E. Flaviano) #ComeNuvoleNellAria #VentagliDiPa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulle nuvole

Poi da fine marzo a maggio, si esibirà nei più importanti palazzetti d'Italia per i concerti diTour . TI POTREBBE INTERESSARE:Uscirà nelle sale cinematografiche il 26, 27 e 28 Aprile '' il film che vede il debutto come regista di Tommaso Paradiso. Il film è una storia di amore e musica con protagonisti Marco Cocci e Barbara Ronchi e nel cast ci sono anche Paolo ...Tommaso Paradiso lo ha sempre detto che l'espressione artistica, nel suo caso, non passa solo attraverso la musica ma da tutti i mezzi che possono aiutarlo a veicolare un messaggio, e Sulle nuvole non ...Nic Vega (Marco Cocci) ha un passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d’amore chiusa da anni. Ormai in crisi da tempo, quando realizza di ...