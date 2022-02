Sofia Goggia | Olimpiadi da leggenda | L' infortunio | il magone e ora la favola

(Di martedì 15 febbraio 2022) unaa cui ho saputo credere, perché a Cortina dopo l'sembrava un sogno andato in fumo". Un argento che consegnaalla, non certo per il colore della medaglia, ...

Advertising

Coninews : ? SOFIA E NADIA DA SOGNOOOO ? La discesa olimpica di #Beijing2022 si tinge d'azzurro con l'ARGENTO ?? di Sofia… - ItaliaTeam_it : ????????, ????????????. ?? Prova MAIUSCOLA, Sofia Goggia è ancora sul podio olimpico! #ItaliaTeam | #Beijing2022 |… - LiaCapizzi : Sofia, ma cosa hai fatto? P-a-z-z-e-s-c-a L' ARGENTO della Goggia è un'impresa dannatamente emozionante. A 23 gio… - tripps42 : RT @Coninews: PIU' FORTE DI TUTTO! ?? Ventitré giorni dopo la terribile caduta di Cortina, Sofia #Goggia è sul podio olimpico ?? di #Beijing… - AlbertoBrunell3 : RT @Coninews: Doppia gioia tricolore ?????? Sofia e Nadia con le medaglieeeee! ???? #ItaliaTeam #Beijing2022 #AlpineSkiing #Goggia #Delago @F… -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia

Moioli, fenomeno dello snowboardcross, non è stata molto costante in questa stagione, pur rimanendo sempre al top. Il ruolo di portabandiera (arrivato proprio dopo il forfait obbligatorio di) l'ha caricata di ulteriori aspettative e, purtroppo, nella propria gara individuale non è riuscita a superare la semifinale. In ogni caso il riscatto è arrivato nella prova successiva, quella ...Un bottino formidabile, che spesso e volentieri ha oscurato dal punto di vista mediatico gli attriti tra le due fuoriclasse. Negli anni ha preso piede una sana rivalità, fonte di motivazioni ...Giovanni Malagò non trattiene l’entusiasmo dopo le due medaglie vinte dall’Italia, con Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo), nella discesa libera femminile a Pachino 2022. “Una grandissima ..."E' una favola a cui ho saputo credere, perché a Cortina dopo l'infortunio sembrava un sogno andato in fumo". Sofia Goggia si gode l'argento nella libera ai Giochi di Pechino, conquistato a tre ...