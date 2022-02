Sky – Rinnovo Fabian | contatti assenti Ultime notizie su Olivera

(Di martedì 15 febbraio 2022) IldiRuiz con il Napoli è ancora bloccato, anche Sky che dà lesul futuro dello spagnolo non segnala grandi movimenti. Secondo la redazione di Sky Sport al momento itra De Laurentiis e l’entourage del calciatore sono quasi nulli. Il Napoli ha provato un tentativo dicon il calciatore, ma tutto poi si è bloccato. Secondo Raffaele Auriemma,Ruiz a fine stagione andrà via. Al momento l’addio sembra essere la possibilità migliore per entrambe le parti, anche se non si esclude unche possa dare maggiore potere al Napoli in fase di vendita al termine di questa stagione calcistica.resterà perno del Napoli di Spalletti, ma a giugno De Laurentiis comincerà a guardarsi ...

Ultime Notizie dalla rete : Sky Rinnovo

Sky Sport

Fabian - Napoli, le ultime daFabian Ruiz ed il Napoli, infatti, hanno un legame fino al 2023 ed al momento sulnon arrivano buone notizie. Stando a quanto raccontato daSport, ...... 'È incredibile come tutti i giornalisti mi chiedano cosa accadrà, se ci sarà iloppure no, ma non abbiamo neppure corso la prima gara - ha dichiarato aSport - Sono contento perché ...come riporta Sky Sport, ha deciso di rifiutare l’incarico per iniziare una nuova avventura in estate. Secondo Sportitalia per il neo allenatore ha firmato un contratto fino a giugno con rinnovo ...Matteo Moretto giornalista di Sky Sport scrive un tweet a proposito del futuro di Fabian Ruiz, il centrocampista è in scadenza nel 2023, sottolineando che il rinnovo tra il calciatore spagnolo ed il ...