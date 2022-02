Selvaggia Lucarelli | sui social umilia Barbara D’Urso | “Non mi piace sparare sul morto…”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tutti conosconocome una donna molto forte ed in grado di esprimere quello che è il suo pensiero su fatti e persone. Ed ecco che proprio in queste ore la celebre giornalista e giurata di Ballando con le stelle sta facendo tanto parlare di sé per le risposte date ad alcuni followers su Instagram. A colpire è stata in particolar modo la risposta data ad una domanda su, a proposito della quale lasi è espressa mettendo ancora una volta in evidenza quello che è il suo pensiero sulla conduttrice.risponde su Instagram ad una domanda suè sempre molto attiva suie soprattutto ...

Advertising

marilenagasbar1 : - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli, il nuovo attacco a Belen (dopo l'affondo alle Iene) - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli gela su Belen: la stoccata fa pensare - infoitcultura : Barbara D'Urso è 'morta'? Selvaggia Lucarelli senza pietà - LAssertore : RT @ChanceGardiner: Selvaggia Lucarelli, paladina della anti discriminazione immaginaria dei cinesi nel 2020. Nessun problema per la discri… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli

ha condiviso il video sui suoi profili social, contribuendo così ancora di più alla diffusione dell'originale costume. Ma non tutti hanno gradito e molti utenti sotto il post ...contro Chiara Ferragni/ "Negativa? Se sei ricca il tampone c'è" CHIARA FERRAGNI 'LA MIA STORIA UN ESEMPIO' Chiara Ferragni ha spiegato di aver imparato molto dalle storie delle ...Tutti conoscono Selvaggia Lucarelli come una donna molto forte ed in grado di esprimere quello che è il suo pensiero su fatti e persone. Ed ecco che proprio in queste ore la celebre giornalista e ...Tra queste, anche Selvaggia Lucarelli ed Alessia Marcuzzi, finite nel flusso di coscienza concesso a favor di telecamera dalla showgirl argentina. Cosa aveva detto Belen. Per chi non ricorderà la ...