Sede di Ucb Italia in viola per la Giornata Internazionale dell’epilessia

(Adnkronos) – Anche quest'anno, in occasione della Giornata Internazionale dell'epilessia – che si è celebrata ieri – si è rinnovata la tradizionale illuminazione di alcuni monumenti delle principali città Italiane che, a partire dal Colosseo, si sono colorati di viola. Si tratta di una ricorrenza a livello Internazionale, che in Italia vede come promotrice la Lega Italiana contro l'epilessia – Lice, simbolo della lotta contro i pregiudizi nei confronti di questa patologia, alla quale si è unita anche Ucb, azienda biofarmaceutica globale, con la propria Sede milanese. Ucb da oltre 30 anni è impegnata a migliorare la vita delle persone con epilessia, attraverso la ricerca e sviluppo di farmaci, contribuendo a trasformare il panorama

