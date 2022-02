Referendum: alla Consulta cominciata camera di consiglio (Di martedì 15 febbraio 2022) E' appena cominciata alla Corte costituzionale la camera di consiglio partecipata, cioè aperta alle parti, sugli otto Referendum. Secondo il calendario dei lavori, si parte dai quesiti sull'eutanasia ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) E' appenaCorte costituzionale ladipartecipata, cioè aperta alle parti, sugli otto. Secondo il calendario dei lavori, si parte dai quesiti sull'eutanasia ...

Advertising

marcocappato : #Referendum? Torniamo alla Costituzione! 'Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di am… - giuliainnocenzi : - 48 ore alla decisione della Corte costituzionale sull’ammissibilità dei referendum #iovogliovotare - marcocappato : Il Papa si scaglia contro l'eutanasia, a 5 giorni dall'udienza della Corte costituzionale sul referendum e nel gior… - MariaNadiaMai2 : RT @LeonebonCettina: @claudiovelardi non mi interessa la''propaganda'mi interessa ridare dignità alla Giustizia italiana e per fare questo… - giorgio1391952 : @StaseraItalia @QRepubblica Ricordate alla sig.ra Palombelli in Rutelli che il marito, al tempo deputato radicale,… -