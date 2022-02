Quartapelle Pd | Putin sta scherzando col fuoco La Russia si ritiri o affronterà conseguenze durissime

Advertising

teresacapitanio : RT @Affaritaliani: Russia, Quartapelle (Pd): 'Putin si ritiri o affronterà conseguenze durissime' - AttilioSacco : La Quartapelle in azione, dicono che Putin stia ripensando la strategia a seguito di questa dichiarazione - Affaritaliani : Russia, Quartapelle (Pd): 'Putin si ritiri o affronterà conseguenze durissime' - andromeda_iris : @pierofassino Putin stava giusto aspettando questo tweet e quello della Quartapelle, sarà spaventatissimo. Che scop… - twalso : @unsilented Sai che pressing su #Putin, una bella parata #Letta, #Boldrini, #Quartapelle, #Morani e altro piddume vario -

Ultime Notizie dalla rete : Quartapelle Putin

Affaritaliani.it

...che si offre a Biden per effetto della tensione crescente (il 'favore' che gli farebbe) e del ... dei media in genere e di gran parte dei partiti politici, con in testa il Pd di Letta,...E Rep come titolava? "Salvini tende la mano a". Meglio ancora Lia, del Pd, che denunciava: "Sono molti i putiniani d'Italia". Tra loro anche Prodi? - ho scoperto che se Alexa , Siri ...E Rep come titolava? “Salvini tende la mano a Putin”. Meglio ancora Lia Quartapelle, del Pd, che denunciava: “Sono molti i putiniani d’Italia”. Tra loro anche Prodi? - ho scoperto che se Alexa, Siri e ...per un presidio sotto la Loggia dei Mercanti contro il regime di Putin. Presente anche la parlamentare milanese del Pd Lia Quartapelle, oltre ad una delegazione di +Europa e ad una rappresentanza ...